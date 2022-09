Rosjanie w panice. Teraz wyszukują jedno hasło

Premier: Rosja będzie kontynuowała dzieło zniszczenia

Najnowsze orędzie Władimira Putina skomentował już premier Mateusz Morawiecki. Jak ocenił, "Rosja będzie próbowała doprowadzić do zniszczenia Ukrainy, do zagarnięcia części terytoriów". - Nie możemy się na to zgodzić - apelował szef polskiego rządu, który obserwuje w środę w Nowej Dębie ćwiczenia NIEDŹWIEDŹ-22.