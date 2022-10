Rosjanie w panice otworzyli ogień do samych siebie. Ukraińcy pokazali moment ataku

Do sieci trafiło nagranie, na którym ukraińska piechota wraz z zespołem ds. dronów wyrusza o świcie, aby wziąć udział w ataku na wieś zajmowaną przez Rosjan. Wszystko działo się na terenie obwodu donieckiego, gdzie od kilku dni toczą się intensywne walki. Żołnierze Putina nie spodziewali się, że akurat w tym momencie będą musieli stawić czoła armii Kijowa. Kompletnie zdezorientowana jednostka wpadła w panikę, przez co otworzyła bratobójczy ogień i straciła niezbędny czas na ucieczkę. Tymczasem Ukraińcy, którzy wspierani byli z powietrza przez drony, dobrze wiedzieli, w którym kierunku podążać, by zadać jak najskuteczniejsze ciosy armii wroga. Ostatecznie część rosyjskich wojowników udało się zabrać do niewoli, natomiast reszta została zrównana z ziemią wraz z ciężkim sprzętem. Lokalni mieszkańcy tej okupowanej części Ukrainy niemal padali na kolana, gdy dowiedzieli się, że są już wolni od bestialskich ludzi Kremla.