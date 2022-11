Rosjanie użyją broni chemicznej? Pułkownik komentuje

Ogromne możliwości Rosji to jest coś, co nie pozwoli im tej wojny wygrać, ale nie pozwoli im jej przegrać. Oni będą przeciągać ten konflikt - stwierdził w programie "Newsroom WP" płk rez. Piotr Lewandowski, oceniając możliwości rosyjskiego przemysłu i zasoby tego kraju. Wojskowy, który ma za sobą misje w Iraku i Afganistanie, przyznał, że jego zdaniem Rosja nie użyje w tym konflikcie broni chemicznej. - Moim zdaniem Rosjanie jej nie użyją. Przypominam, że broń masowego rażenia na tę chwilę nie jest w grze. Dodam jeszcze, że jej skuteczność wciąż bywa kapryśna i zależna od pogody - ocenił ekspert w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą. Pułkownik Lewandowski mówił też o konieczności ciągłych dostaw broni do Ukrainy z państw zachodnich i ocenił potencjał militarny oraz osobowy armii Federacji Rosyjskiej. Przyznał, że armia Putina "jest w stanie posuwać swoje wojska do przodu nawet mimo olbrzymich strat".

