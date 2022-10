Rosjanie ukrywali się w lesie. Tego załoga BTR-82 się nie spodziewała

Ukraińskie siły specjalne zaskoczyły rosyjską załogę BTR-82 w jednym z lasów w obwodzie zaporoskim. Wszystko działo się w czwartek rano, kiedy Kijów wydał rozkaz, by oddziały walczące na wschodnim froncie, wykonały misję infiltracyjne. Tym sposobem żołnierze Zełenskiego, po wcześniejszym rozpoznaniu przy użyciu drona, namierzyli transporter należący do wojsk wroga, który był zakamuflowany wśród leśnej roślinności. Żołnierze Putina byli przekonani, że są świetnie ukryci. Co ciekawe, wówczas Rosjanie nie przebywali w środku BTR-82. Znajdowali się w okopach kilkanaście metrów dalej. To nie uszło uwadze Ukraińców, którzy sprawnie wykonali swoje zadanie, łapiąc trzech zaskoczonych wojowników Putina. Wszyscy od razu poddali się bez walki, dezerterując. W ręce Ukraińców dostały się rosyjski ciężki sprzęt i amunicja.