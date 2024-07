Uderzyli, zanim wyszło słońce. Potężny pokaz siły z USA na froncie

Atak z zaskoczenia o świcie w rejonie frontu w obwodzie donieckim. Grupa ukraińskich żołnierzy z 3. Batalionu Zmechanizowanego 47. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej zlokalizowała Rosjan ukrywających się w zaroślach w okolicy miejscowości Pokrowsk. Nagranie z akcji udostępniono na platformie X i Telegramie. W pewnym momencie padł rozkaz do ostrzału wrogiej pozycji. Do ataku użyto amerykańskich wozów bojowych M2 Bradley. Na nagraniu z kamery zamontowanej na pojeździe z USA widać, jak dochodzi do strzałów z działa przeciwpancernego, co skutkuje potężnymi uderzeniami, którym towarzyszą iskry i kule ognia. Można też zauważyć, że Ukraińcy strzelają na zmianę. Gdy pierwsza salwa ustaje, do ataku automatycznie przechodzi kolejny z wozów Bradley. "Wideo pokazuje intensywną atmosferę walki przy wsparciu pojazdów Bradley. Wszystkie zasoby, w tym artyleria, ciężki pancerz, wywiad i współpraca z innymi jednostkami, koncentrują się na wspieraniu piechoty i zlikwidowaniu wroga" - podpisano nagranie z frontu.