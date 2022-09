Rosjanie uciekają z kraju. Polska ich przyjmie?

- To, co się dzieje w Rosji, pokazuje, że Rosjanie mają dosyć. Przynajmniej część Rosjan ma dosyć polityki, którą prowadzi Władimir Putin. To jest dobra wiadomość - mówił Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Był on gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski, gdzie był pytany o ewentualne przyjęcie uciekających Rosjan. - Polskie stanowisko jest przemyślane i powinniśmy się jego trzymać. Trudno powiedzieć, co będzie za pół roku, za rok, ale dzisiaj ryzyka związane z jego zmianą wydają się duże - dodawał. Wróblewski odniósł się też do kwestii formułowanych zarzutów pod adresem Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska. - Mogę zrozumieć, że ktoś 15 czy 10 lat temu uważał, że trzeba szukać dialogu z Rosją. Okazało się, że była to droga błędna i uczciwie byłoby to powiedzieć, przyznać i nie udawać, że wcześniej miało się inne stanowisko - komentował polityk PiS.

