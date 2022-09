Już się nie kryją. "W Rosji przebija się świadomość wojny"

- Już chyba nawet rosyjska propaganda nie kryje się z tym, choć nadal nazywa to, co się dzieje w Ukrainie "operacją specjalną", to przebija się ta świadomość, że to jest jednak wojna. Sens ogłoszonej mobilizacji jest taki, żeby zmobilizować społeczeństwo z pomocą patriotycznych emocji - mówił Michał Kacewicz, dziennikarz Biełsat TV. Był on gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski, w którym był pytany o ogłoszoną w Rosji częściową mobilizację. - Czy Rosjanie się przebudzą? Myślę, że to będzie proces. Na razie to tak szybko nie nastąpi. Mieliśmy protesty przeciwko mobilizacji, ale one były mizerne. Trudno się spodziewać, żeby były inne - dodawał.

Rozwiń