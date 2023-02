Rosjanie rozpracowani. Nowy raport MI6

Londyn: Rosjanie chcą dotrzeć do linii rzeki

Wskazano, że Rosja prawdopodobnie dąży do odwrócenia części zdobyczy, jakie siły ukraińskie osiągnęły w tym rejonie w okresie od września do listopada 2022 roku. Oceniono, że istnieje realna możliwość, że bezpośrednim celem armii Putina jest posunięcie się na zachód do rzeki Żerebiec.