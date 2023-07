Rosjanie przegonieni. Uciekali, aż się kurzyło. Ukraińcy rozdali karty

Gorąco w obwodzie donieckim. Ukraińcy odbili z rąk Rosjan wieś Staromajorśke, co stwarza nowe możliwości w kontrofensywie. Wszystko dlatego, że ten region znajduje się w pobliżu obszaru oddzielającego Donieck i Zaporoże, a jeśli rosyjska obrona tam się załamie w wyniku kolejnych walk, otworzy to drogę siłom ukraińskim do parcia na południe w kierunku wybrzeża. Biuro prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego udostępniło nagranie, na którym widać żołnierzy 35. Brygady Sił Zbrojnych i wojskowych z batalionu obrony terytorialnej "Arii". Przyznają oni, że teraz Staromajorśke należy do Ukrainy, a na miejscu nie został nawet jeden Rosjanin. - 35 Brygada, a także batalion obrony terytorialnej "Arii", wypełniając zadanie, wyzwoliły wieś Staromajorśke. Chwała Ukrainie - mówił jeden z Ukraińców. W ostatnich tygodniach walki toczyły się w wielu punktach wzdłuż ponad 1000-kilometrowej linii frontu. Armia Putina dobrze przygotowała się do obrony okupowanych regionów, jednak Ukraińcy się nie poddają, a ostatni sukces w obwodzie donieckim jest tego dowodem.