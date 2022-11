Rosjanie próbowali uciekać. Nie spodziewali się tego, co stanie się za chwilę

W obwodzie chersońskim trwa ukraińska ofensywa. Rosyjskie wojska w tym regionie przegrupowują się lub w popłochu opuszczają swoje pozycje. Tak też stało się i tym razem, kiedy spora część żołnierzy Putina szukała ucieczki od ukraińskiego ostrzału z moździerzy. W wyniku ciągłego ataku padł rozkaz, by zabierać wszystko z okopów i opuścić teren jak najszybciej. Rosjanie weszli na wozy bojowe i rozpoczęli ewakuację. Jeden z transporterów nie dojechał jednak do celu. W pewnym momencie kierujący stracił panowanie nad maszyną, wpadł w poślizg i przewrócił pojazd na bok. Kilku wojskowych mogło zostać poważnie rannych. Kierowca miał ograniczony punkt widzenia, do tego spore obciążenie. Żołnierzom towarzyszył pośpiech – to wszystko wpłynęło na finał nieudanej ucieczki Rosjan. Nagranie z popłochu Rosjan na froncie szybko stało się hitem sieci.