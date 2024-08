Rosjanie ponoszą straty pod Kurskiem. Zdjęcia satelitarne nie kłamią

Ukraińcy zadali bolesne ciosy Rosjanom pod Kurskiem. Agencja AP udostępniła nagrania z Sudży, a także zdjęcia rosyjskiej bazy lotniczej w miejscowości Borisoglebsk. Na materiale z przygranicznej miejscowości widać spalone kolumny wojskowego sprzętu armii Putina. Co ciekawe, Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił wyzwolenie Sudży spod okupacji rosyjskiej, po otrzymaniu raportu od naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Ołeksandra Syrskiego. Pojawiły się też interesujące zdjęcia satelitarne od firmy PLANET LABS PBC ok. 400 km od Kurska. Na fotografiach z kosmosu widać zniszczoną bazę lotniczą Rosjan w Borisoglebsku. "Ukraiński atak dronów na rosyjską bazę lotniczą spowodował uszkodzenie co najmniej dwóch hangarów i innych miejsc, jak pokazały zdjęcia satelitarne przeanalizowane w czwartek przez Associated Press. Dwa hangary w bazie lotniczej w zostały uszkodzone, a wokół nich widoczne było pole gruzu. Okazało się również, że potencjalnie uszkodzone zostały dwa myśliwce znajdujące się w bazie" - przekazała agencja AP.