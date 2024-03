Rosjanie pokazali rzekomych sprawcę ataku. "Działał dla pieniędzy"

Nagranie z przesłuchania jednego z rzekomych sprawców - za kanałem Mash - udostępniła w sieci telewizja Biełsat. "Rosyjskie kanały publikują nagranie z przesłuchania kolejnego rzekomego terrorysty. Prokremlowski kanał Mash podaje, że to 19-letni Muhammadsobir Fajzow, któremu dokumenty potrzebne do przebywania w Rosji przekazały na lotnisku 'nieznane osoby'. Co ciekawe, Mash zauważa, że mężczyzna nie zna rosyjskiego" - czytamy we wpisie w serwisie X.