"Bardzo niebezpieczne dla Polski". Była ambasador RP w Rosji ostrzega

- Kraj, który jest agresywny, a równocześnie ma wewnętrznie dużą słabość. Bo dopuszczenie do takiego ataku albo wygenerowanie go, cokolwiek tam stoi u podstaw, to jest pokazanie wewnętrznej słabości Rosji - mówi i dodaje, że "jest to dla Polski bardzo niebezpieczne".

Pełczyńska-Nałęcz wskazuje także na możliwość propagandowego wykorzystania zamachu. - To jest największy atak terrorystyczny od ataku na Dubrowce 20 lat temu. Ten zamach może zostać propagandowo wykorzystany do tego większego procesu, który i tak się już dzieje - mówi w rozmowie z "Faktem".

Minister podkreśla również, że ciągle nie wiemy dokładnie co zdarzyło się w piątek wieczór pod Moskwą. - To oczywiście nie przesądza, co właściwie się zdarzyło. O tym nie dowiemy się szybko, jeżeli w ogóle się dowiemy. Natomiast wiemy, że po wyborach w Rosji jest ogłaszane wręcz przez ministra Szojgu, że Rosja przygotowuje się do długotrwałej i dużej wojny. I to są po prostu fakty - dodaje.