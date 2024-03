Zamach w Rosji. Na filmie uchwycono początek strzelaniny

Z relacji świadków wynika, że napastnicy otworzyli ogień już przed budynkiem - strzelali do stojących w kolejce do wejścia ludzi.

Do zamachu miało przyznać się Państwo Islamskie. Jednak nie przedstawiło na to żadnych dowodów. Niektóre rosyjskie media podkreślają, że we wpisie IS wykorzystał stary szablon, dlatego - jak oceniają - ta informacja może być fake newsem.