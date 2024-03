Atak w Rosji. "Strzelanina zaczęła się przed budynkiem"

Uzbrojeni napastnicy zaatakowali w piątek salę koncertową Crocus City Hall w Krasnogorsku. Świadkowie twierdzą, że strzelanina rozpoczęła się przed budynkiem. Następnie sprawcy weszli do sali koncertowej

Świadkowie ataku w Krasnogorsku pod Moskwą relacjonują, że strzelanina rozpoczęła się w momencie, gdy ludzie czekali w kolejce do wejścia do budynku, a następnie przeniosła się do sali koncertowej. Zgodnie z ich relacjami, napastnicy byli wyposażeni w różnego rodzaju broń, w tym karabinki automatyczne i miotacze ognia, a także różne rodzaje amunicji - informuje portal Ważnyje Istorii.

Z opublikowanych w mediach społecznościowych materiałów wynika, że napastnicy otworzyli ogień do ludzi i podpalili salę koncertową. W wyniku paniki, która wybuchła podczas ucieczki, ludzie zaczęli tratować się nawzajem. Wyjścia z budynku były zablokowane, co skomplikowało ewakuację.

Około 100 osób schroniło się na poziomie -1, skąd zostały ewakuowane przez straż pożarną - relacjonuje serwis. Dodaje również, że siły specjalne przybyły na miejsce dopiero około 40 minut po rozpoczęciu strzelaniny w Crocus City Hall.

Stali w kolejce z terrorystami?

Jedna z kobiet opowiedziała portalowi, że jej matka i siostra stały w kolejce do wejścia, ponieważ spóźniły się na koncert. - I część terrorystów stała w tej samej kolejce, z tyłu, zaczęli strzelać do ludzi. Jednocześnie podpalili salę i strzelali do ludzi na parterze - relacjonuje.

Olga, która była na miejscu zdarzenia, opowiedziała portalowi Meduza, że na sali byli ludzie w różnym wieku. - Pamiętam, że na sali byli ludzie w różnym wieku - i starsi, i nawet z małymi dziećmi - mówi.