Rosjanie parli naprzód. Ukraińcy zmiażdżyli ich pod Kupiańskiem

Rosjanie przechodzą w kilku miejscach do ofensywy, ale Ukraińcy skutecznie potrafią ją zatrzymać. Tak było w obwodzie charkowskim, gdzie armia ukraińska przeprowadziła serię ataków pod Kupiańskiem. Nagrania żołnierzy Kijowa z akcji opublikowała agencja Reutera. Drony nagrały kilka momentów ataków, w wyniku których, jak podano, doszło do "znacznych strat rosyjskich pojazdów opancerzonych". "Pancerne bestie" okupantów nie miały szans w starciu z bronią Ukraińców dostarczaną z Zachodu. Kupiańsk jest strategicznym komunikacyjnie miastem, położonym ok. 40 km od granicy z Rosją. 10 września 2022 roku, w wyniku ukraińskiej kontrofensywy, okupowane miasto zostało odbite z rąk Rosjan przez Siły Zbrojne Ukrainy.