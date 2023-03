Rosjanie ośmieszeni. "Kupują to na AliExpress"

Obrona Terytorialna Ukrainy ujawniła, skąd Rosjanie biorą wojenne wyposażenie, które służy im do ataków na Ukrainę. Rosyjscy zaopatrzeniowcy, odpowiedzialni za uzbrojenie szeregów armii Federacji Rosyjskiej, surfują po chińskich stronach sprzedażowych i szukają przedmiotów, które przydadzą się do walki na froncie. Aliexpress już odpowiedział na te zakupy. Sprzedaż dronów do Rosji.