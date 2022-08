Do czego dąży Rosja? "To główny cel wojny"

Na okupowanych terytoriach Ukrainy Rosjanie coraz częściej organizują bezprawne pseudoreferenda w sprawie przyłączenia zajmowanych obwodów do Rosji. - To jest farsa i mistyfikacja, ale Rosjanie o to nie dbają. To niej jest najważniejsze. Ważne jest, żeby był przekaz wewnątrz Rosji. Rosjanie tego oczekują, bo tego się spodziewali - mówił w programie "Newsroom" WP były szef Agencji Wywiadu płk Andrzej Derlatka. - Tak naprawdę w tej chwili to jest główny cel wojny: zdobycie tych obszarów Ukrainy na których zamieszkuje ludność, którą Rosjanie uważają za Rosjan - dodał.

