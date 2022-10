Niepokojące prace na Krymie. Ukraińcy alarmują

Budowę bazy rozpoczęto w 1953 roku. W litej skali drążono w tajemnicy korytarze, a urobek wywożono w nocy, by nikt nie mógł się zorientować, co powstaje w głębi góry Tawros. Mieszkańcy Bałakławy i Sewastpola przez lata nie wiedzieli, co dzieje się tuż obok ich domów.