Rosjanie próbowali skrócić sobie drogę na front i słono za to zapłacili. Żołnierze z 59. i 21. brygady Sił Zbrojnych Ukrainy zablokowali główne drogi w kierunku Krasnohoriwki w obwodzie donieckim, zmuszając okupantów do szukania innej trasy na front. Ukraiński operator drona nagrał moment, kiedy rosyjskie pojazdy najeżdżają na wcześniej zaminowane pola uprawne. Nagranie z akcji udostępniła agencja Reutera. W wyniku udanej zasadzki pojazdy wojskowych Putina wybuchały jeden za drugim, czemu towarzyszyły kule ognia i kłęby siwego dymu. Rosjanie z pośpiechu popełnili kosztowny błąd, tracąc sprzęt i ludzi. Obecnie najcięższe walki toczą się w obwodzie donieckim. Podczas gdy w obwodzie kurskim tempo ukraińskiej ofensywy spadło, w Donbasie rozpoczęły się krwawe walki o Sełydowe, kluczowe miasto broniące dostępu do Pokrowska i ważny węzeł logistyczny.