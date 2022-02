Rosjanie na zdjęciach satelitarnych. "To oznacza być może krwawy konflikt"

Agencja Reutersa poinformowała, że zdjęcia opublikowane przez amerykańską firmę Maxar pokazują rozmieszczenie ponad stu pojazdów wojskowych na południu Białorusi. Według Amerykanów w garnizonie w zachodniej Rosji powstał nowy szpital polowy. Te informacje mogą sugerować, że wojska Władymira Putina szykują się do inwazji na Ukrainę. Gościem programu "Newsroom" był gen. prof. Bogusław Pacek - Każdy taki sygnał jest niebezpieczny. Pozostanie rosyjskich wojsk na terenie Białorusi po zakończonym ćwiczeniu, musi budzić nie tylko niepokój, ale konieczność wyciągania wniosków. Sądzę, że scenariusze przygotowywane obecnie dotyczą Ukrainy. Pierwszy etap, który Putin zrealizował na oczach całego świata, nie jest jeszcze zakończony. Wczoraj padło wyraźnie z ust prezydenta Rosji, że stanowisko Federacji, co do przyszłego terytorium obu obwodów dotyczy granic z roku 2014. To oznacza znaczne zwiększenie tego terytorium pod panowaniem strony rosyjskiej. To oznacza być może krwawy konflikt - powiedział gen. prof. Pacek.