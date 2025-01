" 13 stycznia 2025 r. w pobliżu wsi Bolszoje Sołdatskoje w obwodzie kurskim trzej żołnierze Korei Północnej zabiło pięciu wojskowych z 810. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej. Do dziś sprawcy nie zostali zatrzymani. Poszukiwania są kontynuowane " - czytamy we wpisie na Telegramie.

Z treści ulotki wynika, że żołnierze "w wyniku spisku zabili pięciu rosyjskich żołnierzy i opuścili swoją jednostkę" . Co więcej, przemieszczają się w grupie i są uzbrojeni. "Przestępcy są niebezpieczni. W przypadku natknięcia się na nich należy przestrzegać środków bezpieczeństwa i zawiadomić MSW" - informuje plakat.

Pod koniec października Kim Dzong Un wysłał do Rosji ok. 12 tys. żołnierzy, głównie do obwodu kurskiego, aby wspierać reżim Putina w inwazji na Ukrainę.