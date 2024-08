Rosjanie już się nie wyprą. Potężne zniszczenia widać z kosmosu

Pociski HIMARS znów sprawiły poważne problemy Rosjanom. Agencja Reutera właśnie udostępniła najnowsze zdjęcia satelitarne firmy Planet Labs Inc., na których widać kompletnie zniszczone mosty nad rzeką Sejm w obwodzie kurskim w Rosji. Na fotografiach z kosmosu można zauważyć zniszczone mosty w miejscowościach Karyż i Zwannoje, które do tej pory służyły armii Putina do zaopatrywania swoich wojsk w Ukrainie. Najnowsze zdjęcia satelitarne są jasnym dowodem skutecznej operacji Ukraińców, której Rosjanie się nie wyprą. Łącznie siły ukraińskie do 19 sierpnia zniszczyły wszystkie trzy mosty w regionie, odcinając okupantów od tras zaopatrzeniowych. Rosjanie walczą z wojskami ukraińskimi w obwodzie kurskim od 6 sierpnia, kiedy to tysiące żołnierzy Kijowa przedarło się przez zachodnią granicę Rosji, co wprawiło Kreml w poważne tarapaty. Ukraińcy nie zamierzają zawracać i dalej prowadzą walki w tym regionie, co potwierdza również nagranie udostępnione przez agencję AP, na których widać krwawą wymianę ognia pod Kurskiem.