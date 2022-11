Rosjanie drżą przed zimą? Ekspert o kluczowym elemencie

Zaostrzenie warunków pogodowych na froncie może być korzystne dla Ukrainy - twierdzi Mariusz Cielma z "Nowej Techniki Wojskowej". Ekspert ds. wojskowych w programie "Newsroom"Wirtualnej Polski podkreślał, że choć temperatura jest równa dla obu stron, Rosjanie odczuwają dramatyczne braki w uzbrojeniu, co mogą wykorzystać Ukraińcy po przyjściu wysokich mrozów. - Oczywiście duży śnieg i mróz powoduje działania uboczne. Ale ciężki sprzęt, co do zasady, będzie miał ułatwioną możliwość poruszania się. Śniegu musiałoby być bardzo dużo, mróz musiałby być także być wysoki, żeby to paraliżowało działania wojsk jednej i drugiej strony. Chociaż spodziewam się, że Ukraińcy będą lepiej przygotowani do tej kampanii zimowej. Szczególnie, że po stronie rosyjskiej brakuje właściwie wszystkiego. Ukraińcy wyszukują słabe miejsca w linii obrony przeciwnika, gdzie często są rezerwiści i tam uderzają - mówił Cielma.

Rozwiń