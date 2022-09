Rosjanie czuli się bezpieczni. Po chwili nic z nich nie zostało

Do sieci trafiło kolejne nagranie z frontu. Tym razem profil OSINTtechnical udostępnił wideo na Twitterze, ukazujące niezwykłą precyzję ukraińskiego wojska w obwodzie chersońskim. Dwa rosyjskie czołgi T-72B3 ukrywały się między zaroślami w polach. Przez dłuższy czas żołnierze Putina odpierali ataki, ale ich szanse zmalały do minimum, kiedy do akcji wkroczył ukraiński czołg T-72. Najpierw zgliszcza zostały z załogi, która nawet nie zdążyła przewidzieć, że w ich kierunku leci śmiertelny pocisk. Kolejna maszyna próbowała jeszcze uciec, ale dwa celne uderzenia wystarczyły, aby wyeliminować wojskowych Kremla na dobre. Walki w tym regionie mają szczególną wartość dla Kijowa. Wszystko dlatego, że Władimir Putin podpisał dekrety wykonawcze, uznające m.in. Chersoń i Zaporoże za niezależne terytoria Federacji Rosyjskiej. W piątek na Placu Czerwonym odbędzie się ceremonia włączenia okupowanych terenów do kraju. Strona ukraińska nie zamierza biernie się temu przyglądać i już zapowiedziała konkretne działania w tej sprawie. Wołodymyr Zełenski zwołał na piątek Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, gdzie zapadną "fundamentalne decyzje" dla Ukrainy.