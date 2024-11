O spadku tendencji do tworzenia podstawowej komórki społecznej w Federacji Rosyjskiej, informuje portal Moscow Times.

Od 2014 roku liczba zawieranych w Rosji małżeństw sukcesywnie maleje . Może to mieć związek z aneksją Krymu i wprowadzeniem zachodnich sankcji, które pociągnęły za sobą spadek realnych dochodów.

Portal zauważa, że w latach 2006-2013, czyli od momentu, kiedy dostępne zaczęły być miarodajne statystyki, rocznie zawierano od 1,1 do 1,3 miliona małżeństw. W 2016 roku liczba ta zmalała do 985 tysięcy .

W ostatnim roku tylko 945 tysięcy par złożyło sobie przysięgę ślubną To tendencja, która kompletnie nie idzie w parze z programowymi założeniami Kremla .

"Kłamią, kłamią". Rosjanka zwróciła się wprost do Putina

Władimir Putin pod koniec zeszłego roku apelował do obywateli, aby zakładali rodziny liczące 7–8 dzieci. To miało być świadomym powrotem obywateli do tradycji starożytnej Rusi.