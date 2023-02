Rosjanie atakowani pod Wuhłedarem. Piloci Mi-8 nie mają litości

Rosjanie nie spodziewali się takiego oporu Ukraińców pod Wuhłedarem. Tym razem do sieci trafiło nagranie ze śmigłowcami Mi-8, które zostały wysłane do ostrzału wrogich pozycji. Piloci do zlikwidowania celu użyli rakiet S-8. Obrońcy Kijowa wyruszyli na misję tuż po godzinie siódmej, gdy okupanci przegrupowywali się przed kolejną ofensywą na miasto. Także tym razem żołnierze Putina ponieśli bolesne straty. Pociski S-8 miały zniszczyć co najmniej jeden magazyn z amunicją i kilka wozów opancerzonych. Strona ukraińska stara się każdym możliwym sposobem spowolnić działania okupantów w obwodzie donieckim, zanim na front trafią m.in. zachodnie czołgi Leopard 1 i 2. Wszystko po to, by przed rozpoczęciem wiosny być przygotowanym na kontratak ze zdwojoną siłą.