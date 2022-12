Rosjan już nie ma, strach pozostał. W Kupiańsku zmieniono nawet podręczniki

Rosjanie zgotowali tam piekło. Miasto Kupiańsk w obwodzie charkowskim zostało wyzwolone z rąk okupantów. Po jego odbiciu na jaw zaczęły wychodzić szokujące fakty. Kremlowska propaganda przygotowała specjalny program edukacji i Moskwa nakazała, by po przerwie letniej dzieci uczyły się z nowych podręczników. W książce od geografii już na pierwszej stronie widniała informacja nie o wojnie, a propagandowy zapis o przyłączenie do Rosji republik doniecka i ługańska. - Otworzyłem podręcznik od geografii dla ósmej klasy, a tam na pierwszej stronie było napisane, że 22 lutego 2022 r. Władimir Putin podpisał dekret o przyłączenie do Rosji republik doniecka i ługańska. Powiedziałem nie. Stwierdziłem, że nie mogę tego uczyć - zdradził na łamach Deutsche Welle Andrij Kuzniczenko, nauczyciel z Kupiańska. Nowo mianowany ukraiński zarządca miasta Kupiańsk, Andrij Besedin zamierza wprowadzić własne porządki i ukarać wszystkich, którzy przez okres okupacji współpracowali z armią Putina. Materiał Deutsche Welle.