Rosja znów pokazuje bezwzględne oblicze. Stawia warunki i blokuje pomoc

Jak zaznacza Kociszewski, to, co na co dzień dzieje się w Syrii i co ma teraz swoje konsekwencje, odbija się na obywatelach - nie ma infrastruktury, pomocy, zapasów. - Widzimy ratowników z organizacji Białe Hełmy, którzy ratowali ludzi spod gruzów budynków zburzonych bombami. Teraz robią to samo na skalę przekraczającą wszelkie wyobrażenia. Do tego jest tam zimno, pada deszcz, miejscami śnieg. Koszmar - wylicza Kociszewski.