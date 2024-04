Rosja zaniepokojona. Wielkie manewry krajów byłego ZSRS

Analitycy zwracają uwagę na brak udziału w manewrach Rosji i Iranu, które są położone nad Morzem Kaspijskim. Te kraje nie zostały nawet zaproszone do obserwacji ćwiczeń. Rosjanie już zwrócili na to uwagę, a Iran dotychczas oficjalnie się nie wypowiedział. Autorzy opracowania zauważają jednak, że do lipca jest jeszcze trochę czasu, dlatego organizatorzy być może wystosują zaproszenia także do Moskwy i Teheranu.