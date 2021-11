Rosja zaatakuje Ukrainę? Generał Polko dokładnie tłumaczy strategię Putina

Agresja na Ukrainę? Możliwy każdy termin

- Putin przy granicy z Ukrainą zgromadził potężne siły wojskowe. To dziesiątki tysięcy żołnierzy, sprzętu, lotnictwa. Po pierwsze chodzi mu o to, by zastraszyć Ukrainę. Po drugie marzy mu się połączenie drogą lądową Krymu z Wielką Rosją. Tak jak to zrobił przed laty. Najpierw było zajęcie Krymu, następnie destabilizacja Donbasu, później blokada ukraińskich portów na Morzu Azowskim. Najczarniejszy scenariusz zakłada rosyjską agresję do Odessy i wzięcie Ukrainy w kleszcze oraz odcięcie jej całkowite od morza, co doprowadziłoby do upadku gospodarczego i militarnego rosyjskiego sąsiada - mówi Wirtualnej Polsce gen. Roman Polko.