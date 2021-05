Rosja. Wznowiono poszukiwania szefa szpitala, w którym przebywał Nawalny

Murachowski nadzorował lekarzy Nawalnego w Omsku

Murachowski był szefem szpitala w Omsku w sierpniu 2020 roku, kiedy trafił do niego Aleksiej Nawalny po otruciu przez rosyjskie służby specjalne. Sprawa opozycjonisty stała się dla niego trampoliną do awansu zawodowego. Od grudnia 2020 roku był szefem resortu zdrowia we władzach obwodu omskiego.