Premier Czech apeluje do państw UE. Chodzi o wydalenie rosyjskich dyplomatów

Premier Czech Andrej Babisz zwrócił się z apelem do państw Unii Europejskich. Wzywa do tego, by kraje UE rozważyły wydalenie po co najmniej jednym rosyjskim dyplomacie. Apel o gest solidarności wobec Czech jest pokłosiem sytuacji z 17 kwietnia - kiedy doszło do czesko-rosyjskiego konfliktu dyplomatycznego.

Premier Czech zaapelował do państw UE Źródło: PAP , Fot: PAP/EPA/VIOLETA SANTOS MOURA / POOL