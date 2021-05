Były szef szpitala, w którym przebywał Aleksiej Nawalny zaginął bez wieści

Aleksandr Murachowski, który pełnił funkcję dyrektora szpitala w Omsku, kiedy przebywał w nim Aleksiej Nawalny po otruciu przez rosyjskie służby, zaginął podczas polowania. To właśnie on blokował wyjazd opozycjonisty do kliniki w Berlinie.

Źródło: PAP