Rosja znowu pokazuje pazury. Ale komu?

Putin grozi czy pokrzepia?

Gra na użytek wewnętrzny?

Jak mówi Wojciech Łuczak, wydawca magazynów "Raport - wojsko, technika, obronność" i "Skrzydlata Polska", dla Rosji Dzień Zwycięstwa to bardzo ważna data, a dla prezydenta okno wystawowe. - To jedno z największych świąt w Rosji, jeśli nie największe, które ma przypominać o prestiżu państwa. A także o jego potędze, a ta potęga ma być wzmacniana poprzez pokaz sił - zaznacza ekspert.

Wojciech Łuczak dodaje, że pokaz sił nie jest adresowany do społeczności międzynarodowej, a ma przede wszystkim działać na wyobraźnię Rosjan. - To jest robione przede wszystkim na użytek wewnętrzny. My tego nie zrozumiemy, ale dla przeciętnego Rosjanina, czy biednego czy bogatego, czy jest stronnikiem Putina czy Nawalnego, potęga militarna ma kluczowe znaczenie. A taki pokaz jest dla nich żywym dowodem na to, że są silni. W tym kontekście nie ważne jest nawet, że tegoroczna parada jest skromniejsza - wyjaśnia ekspert.