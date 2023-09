Rosja wypada blado przy Łukaszence. Ppłk. Korowaj: "Białorusinów wyżej cenię"

Ekspert wyjaśnia też, dlaczego armia białoruska nie przyłączyła się do wojny Rosji z Ukrainą, choć na początku aktywnie w niej pomagała, udzielając swojego terytorium do ćwiczeń wojskowych, które były wstępem do inwazji. - To nie jest liczne wojsko. Nie zrobiliby krzywdy armii Ukrainy. Być może żołnierze nie zbuntowaliby się w ostatecznej konfrontacji przeciwko dyktatorowi, bo to karne wojsko, ale to nie byłoby po myśli Aleksandra Łukaszenki - zauważa analityk.