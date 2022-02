Rosja wycofuje wojska? Błaszczak: nie ma żadnych potwierdzeń

Zwiększenie zaangażowania na wschodniej flance NATO

- Więc silna deklaracja jedności, silna deklaracja solidarności wobec Ukrainy, gotowość do tego, by zwiększyć zaangażowanie na wschodniej flance NATO, oczywiście w miarę rozwoju sytuacji. To jest przesłanie, które zostało podzielone przez wszystkich uczestników dzisiejszego posiedzenia- dodał Błaszczak.