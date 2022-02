Plany NATO mogą być odebrane w Moskwie jako pretekst do wojny

Wedle ostatnich doniesień w Rumunii miałoby stacjonować od 1000 do nawet 1200 żołnierzy pod francuskim dowództwem. Nie byłoby to jedyne zabezpieczenie. W najbliższej przyszłości żołnierze NATO zostaną rozmieszczeni także na Węgrzech, Słowacji i w Bułgarii, ale prawdopodobnie będą podlegać dowództwu odpowiednich narodowych sił zbrojnych. Ponadto do Bułgarii wysłano już teraz okręty i samoloty hiszpańskiej marynarki wojennej.