Były szef sztabu Bundeswehry: "Odwrót Rosjan ma ośmieszyć USA"

Wojna mało prawdopodobna

Zdaniem byłego przewodniczącego natowskiego Komitetu Wojskowego wybuch wojny jest mało prawdopodobny. "Aby doszło do wojny, musiałyby istnieć dwa podstawowe warunki: zdolność do jej prowadzenia i wygrania oraz zamiar jej prowadzenia" - stwierdził Kujat. "Rosja ma zdolność do jej prowadzenia, jednak sama obecność sił przy granicy nie jest jeszcze dowodem na zamiary" - tłumaczy.