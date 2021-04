Rosja. Władimir Putin będzie prezydentem do 2036 roku? Podpisał ustawę

Ustawa wprowadza zmiany w dotąd obowiązujących przepisach o wyborach szefa państwa. Zostają one dostosowane do znowelizowanej konstytucji, którą przyjęto w Rosji w ogólnokrajowym głosowaniu latem 2020 roku.

Zmiany w konstytucji rozszerzyły władzę prezydenta. Sprawiły też, że nawet gdy ustąpi z tej funkcji będzie objęty immunitetem - wręcz nietykaln y. Ograniczyły jednak liczbę kadencji do dwóch.

Do tej pory przepisy stanowiły, że prezydent może pełnić urząd „nie więcej niż dwie kadencje z rzędu”. To oznaczało w praktyce, że po jednej kadencji przerwy, kandydat mógł ponownie ubiegać się o to stanowisko. Taka sytuacja miała miejsce w 2008 roku. Po dwóch kadencjach Putin ustąpił z fotela prezydenta. Objął na cztery lata urząd premiera. W tym czasie prezydentem był jego bliski współpracownik Dmitrij Miedwiediew.