Rosja. Taka foka zdarza się raz na sto tysięcy. Naukowcy robią wszystko, by ją uratować

Rosja. Taka foka zdarza się niezwykle rzadko

Dlatego naukowcy chcą zrobić wszystko, by ją uratować. Jeśli ruda foka nadal będzie odrzucona przez stado, to specjaliści ds. dzikiej przyrody są gotowi na to, by uratować ssaka. Samotne szczenię foki może sobie nie poradzić na świecie, dlatego niezbędna będzie pomoc.