Pogoda długoterminowa na wrzesień 2020. Powrót upałów czy pierwsze przymrozki?

Pogoda długoterminowa na wrzesień 2020. Przełom lata i jesieni

Dni są coraz krótsze i wielkimi krokami zbliża się jesień. Jaka będzie pogoda do końca września? Czeka nas początek złotej polskiej jesieni czy deszcze? Przełom lata i jesieni nastąpi 22 września. Jaką pogodę przyniesie?

Pogoda długoterminowa na wrzesień 2020. Powrócą upały?

Ostatnie dni przyniosły słoneczną pogodę. Nic dziwnego, że wiele osób zastanawia się, czy we wrześniu powrócą jeszcze upały. Dodatkowo warto przypomnieć, że w ostatnich latach we wrześniu mamy zwykle jeszcze letnią pogodę. W 2018 i 2019 roku pojawiły się temperatury przekraczające 30 st. C.