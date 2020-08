Gdzie jest burza? W sobotę upały, nawałnice i burze z gradem. IMGW ostrzega

Gdzie jest burza? Sobota będzie upalna i burzowa

Burze wystąpią niemal w całej środkowej Polsce. Ostrzeżeniem drugiego stopnia objęty jest pas na północy od Koszalina do Białegostoku, a także od Bałtyku do granicy z Czechami i Słowacją.

Gdzie jest burza? IMGW podaje miejsca występowania burz

Gdzie jest burza? Burze nie odpuszczą także w nocy

"W nocy burze możliwe są niemal w całym kraju. Najgroźniejsze będą we wschodniej połowie Polski, gdzie mogą im towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm, porywy wiatru do 90 km/h (zwłaszcza początkowo) oraz grad" - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.