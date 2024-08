Rosja szykuje odpowiedź. "Ukraińcy są gotowi na najgorsze"

Rosja z pewnością odpowie na ukraiński atak na obwód kurski - uważa analityk wojskowy ppłk rez. Maciej Korowaj, który był gościem w programie "Newsroom WP". Ekspert wskazał, że jedną z opcji Kremla jest "ofensywa powietrzno-rakietowa", jednak jej przeprowadzenie nie będzie takie proste, jak na początku wojny. Ukraina dysponuje dziś zachodnimi systemami przeciwrakietowymi, a ostatnio na front dotarły pierwsze samoloty F-16. - Wydaje mi się, że Ukraińcy są gotowi nawet na najgorsze, czyli na użycie taktycznej broni atomowej (…). Byłaby to porażka Rosji. Zazwyczaj Rosja nie rzuca swoich bomb w cieniu własnych granic. To zamknęłoby Rosji prowadzenie polityki nawet w stosunku do krajów, które jej sprzyjają - podkreślił ppłk Korowaj.

