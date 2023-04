"Rosja się kompromituje". Gen. Pacek o działaniach wojsk Putina

- Manewrowanie informacjami polega na tym, żeby w dobie dzisiejszego rozpoznania i informacji w mediach trudno o zaskoczenie na polu walki, ale jedna i druga strona zawsze stara się go uzyskać - mówił w programie "Newsroom WP" gen. prof. Bogusław Pacek. Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, który był gościem Mateusza Ratajczaka, mówił także o kluczowym znaczeniu dezinformacji, przy planowaniu jakichkolwiek działań zbrojnych. - Rosjanie przygotowywali okopy na Krymie, a być może działania będą prowadzone w zupełnie innym miejscu - dodał. - Podobnie Ukraina, ujawniając często różne scenariusze, w sposób świadomy, celowy i słuszny próbuje zaskoczyć Rosjan, a oni z kolei zaskakują tym, że nie działają zgodnie z zapowiedziami. Zgromadzili sprzęt i nic. Jedna mobilizacja, druga, a tu nadal nic - ocenił gen. Pacek. - Rosja się kompromituje. Putin wie, że ta wojna to już ślepa uliczka. Próbuje uciekać i szukać różnych rozwiązań, ale wie, że to musi zakończyć się przegraną Federacji Rosyjskiej - dodał wojskowy.