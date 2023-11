Rosja sformowała ukraiński batalion. Wysyłają jeńców na front

RIA Novosti przekazała we wtorek, że wcieleni do armii żołnierze przysięgli wierność Rosji i dołączyli do batalionu, który rozpoczął służbę w zeszłym miesiącu. Associated Press nie mogła od razu potwierdzić autentyczności komunikatu i filmów opublikowanych przez rosyjską agencję informacyjną. Nie jest też jasne, czy jeńcy wojenni zostali zmuszeni do uczestniczenia w rosyjskich działaniach. Ani ukraińscy urzędnicy, ani Ministerstwo Obrony w Moskwie nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.