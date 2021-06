Rosja. Samolot ze spadochroniarzami uderzył w ziemię. Jest wiele ofiar

Tuż po starcie z lotniska Tanaj w regionie Kemerowo w południowo-zachodniej Syberii pilot zgłosił awarię jednego z silników. Maszyna była wówczas na wysokości ok. 30-40 metrów. - Pilot dodał gazu, by przelecieć nad drogą i zawrócić na lotnisko. Gdy podchodził do lądowania maszyna przechyliła się na lewo i zahaczyła skrzydłem o ziemię - opowiada jeden z rozmówców agencji TASS.