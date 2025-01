Policjanci z Dobrodzienia skrupulatnie analizowali również nagrania z monitoringu. Kryminalni dotarli do zapisu z prywatnej kamery jednej z posesji w Błachowie. Analiza nagrania doprowadziła do zidentyfikowania pojazdu, który przejeżdżał przez Błachów w przedziale czasowym, w którym doszło do tragicznego wypadku.