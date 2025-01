Alice Weidel kandydatką AfD na kanclerza Niemiec. Jednogłośna decyzja

Alice Weidel, współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec (AfD) , została wybrana na kandydatkę partii na kanclerza w nadchodzących wyborach do Bundestagu, które odbędą się 23 lutego . Decyzję podjęto jednogłośnie podczas federalnej konwencji AfD w Riesie w Saksonii.

Alternatywa dla Niemiec (AfD) to partia skrajnie prawicowa. Zdobywa w Niemczech coraz większe poparcie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, co przypisuje się jej aktywności w mediach społecznościowych, oraz w landach wschodnich. Stała się drugą siłą polityczną w kraju z poparciem na poziomie ok. 20 proc.