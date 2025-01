Jest deklaracja Trzaskowskiego. "Podpiszę"

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zadeklarował, że w przypadku wygranej, podpisze ustawę liberalizującą przepisy antyaborcyjne. Podczas konferencji prasowej w Płocku podkreślił, że jeśli zajdzie taka potrzeba, sam wystąpi z inicjatywą ustawodawczą. - Ja oczywiście podpiszę, jeżeli zostanę prezydentem, ustawę liberalizującą prawo antyaborcyjne . A jeżeli trzeba będzie, to sam wystąpię z taką inicjatywą, dlatego że to kobieta powinna decydować o swoim życiu i o swoim zdrowiu - powiedział Trzaskowski.

Trzaskowski odniósł się także do wypowiedzi Karola Nawrockiego, kandydata popieranego przez PiS, który sprzeciwia się liberalizacji prawa aborcyjnego. - Ostatnio okazało się, że jest zwolennikiem utrzymania tego średniowiecznego prawa aborcyjnego, na to nie ma mojej zgody - stwierdził Trzaskowski. Nawrocki wcześniej zaznaczył, że nie podpisałby ustawy o powrocie do kompromisu aborcyjnego argumentując, że nie mógłby pozwolić na aborcję dzieci z zespołem Downa.